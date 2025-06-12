Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, çeşitli suçlardan 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, çeşitli suçlardan 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında G.Y'yi (25) takibe aldı.

        G.Y. Şehitler Mahallesi'nde yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Y, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama

        Benzer Haberler

        Manisa'da hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi...
        Manisa'da hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi...
        Ferdi Zeyrek için ikinci günde de taziyeler kabul edildi (2)
        Ferdi Zeyrek için ikinci günde de taziyeler kabul edildi (2)
        GÜNCELLEME 2 - Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 2...
        GÜNCELLEME 2 - Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 2...
        Manisa'da buğday tarlasında yangın çıktı
        Manisa'da buğday tarlasında yangın çıktı
        Ferdi Zeyrek için ikinci günde de taziyeler kabul edildi
        Ferdi Zeyrek için ikinci günde de taziyeler kabul edildi
        Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziyeler sürüyor
        Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziyeler sürüyor