Manisa'da servis otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın dolayısıyla caddedeki trafik bir süre aksadı.

Durumu fark eden işçilerin bildirmesiyle sürücü R.K. otobüsü yol kenarına çekti, araçtaki 35 yolcuyu tahliye etti.

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