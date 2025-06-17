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        Manisa'da servis otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 20:07 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:17
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        Manisa'da servis otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan R.K. idaresindeki 45 J 1977 plakalı otobüs Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başladı.

        Durumu fark eden işçilerin bildirmesiyle sürücü R.K. otobüsü yol kenarına çekti, araçtaki 35 yolcuyu tahliye etti.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın dolayısıyla caddedeki trafik bir süre aksadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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