Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gökçeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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