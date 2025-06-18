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        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:43 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:43
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        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Gökçeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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