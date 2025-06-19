Şehzadeler'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Adreslerdeki aramalarda 1134 sentetik ecza, 117 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçede belirlenen bir ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Şehzadeler'de ev ve iş yerinin deposunda uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

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