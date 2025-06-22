Manisa'da bir kadın tartıştığı kızını boğarak öldürdü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kadın, tartıştığı kızını boğarak öldürdü.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi 209. Sokak'taki evde gece saatlerinde, R.B. (50) ile kızı C.B. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.B, kızını boğarak öldürdü.

Şüpheli R.B, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, C.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne R.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.