Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kula Belediyesi iş makineleri ve tankerlerle, mahalle sakinleri de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gölbaşı Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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