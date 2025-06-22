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        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Kula ilçesinde, yerleşim alanına yakın makilikte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 23:43 Güncelleme: 22.06.2025 - 23:43
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        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Kula ilçesinde, yerleşim alanına yakın makilikte çıkan yangın söndürüldü.

        Gölbaşı Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kula Belediyesi iş makineleri ve tankerlerle, mahalle sakinleri de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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