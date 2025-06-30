Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Encekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.