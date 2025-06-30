Manisa'da elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu gelin öldü, görümce yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
F.A'nın (58) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, Kemaliye Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile yolcu Naciye Aktaş (57) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Aktaş kurtarılamadı, F.A'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
Sürücü F.A'nın, hayatını kaybeden Aktaş'ın görümcesi olduğu öğrenildi.
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