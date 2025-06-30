Manisa'da elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu gelin öldü, görümce yaralandı

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Aktaş kurtarılamadı, F.A'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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