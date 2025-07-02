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        Manisa'da makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:36 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:36
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        Manisa'da makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangın, kontrol altına alındı.

        Çepnidere Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

        Mahalledeki 2 evde ve 1 traktörde hasara yol açan yangın, çevredeki tarım arazilerine ve makilik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, Manisa, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyelerine bağlı 10 araç, 4 iş makinesi ve 20 su tankeri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait 5 TOMA, vatandaşların iş makineleri ve traktörleriyle müdahale edildi.

        Alevlerin İzmir'in Kemalpaşa ilçesi yönüne ilerlediği alanda bulunan bir çiftlikteki yaklaşık 500 koyun, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye taşındı.

        Bölgedeki fabrika ve çiftliklere ulaşmaması için yoğun çaba harcanan yangında, dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

        Yangın ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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