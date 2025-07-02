Manisa'da makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bölgedeki fabrika ve çiftliklere ulaşmaması için yoğun çaba harcanan yangında, dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, Manisa, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyelerine bağlı 10 araç, 4 iş makinesi ve 20 su tankeri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait 5 TOMA, vatandaşların iş makineleri ve traktörleriyle müdahale edildi.

Mahalledeki 2 evde ve 1 traktörde hasara yol açan yangın, çevredeki tarım arazilerine ve makilik alana sıçradı.

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