Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı
Manisa'nın Demirci ve Simav ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.
Manisa'nın Demirci ve Simav ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.
Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla Demirci ilçesinde İ.K, U.Ç, M.E, S.A, B.T, M.S.T, H.D. ve A.S. ile Simav ilçesinde İ.Y'nin ikametine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.T. M.S.T. ve H.D, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İ.Y, U.Ç, M.E, S.A, A.S. ve İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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