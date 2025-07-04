Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

B.T. M.S.T. ve H.D, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İ.Y, U.Ç, M.E, S.A, A.S. ve İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla Demirci ilçesinde İ.K, U.Ç, M.E, S.A, B.T, M.S.T, H.D. ve A.S. ile Simav ilçesinde İ.Y'nin ikametine operasyon düzenledi.

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