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        Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

        Manisa'da asayiş uygulamasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:49
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        Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
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        Manisa'da asayiş uygulamasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5-6 Temmuz'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

        Hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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