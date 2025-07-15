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        Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:48 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:48
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        Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        S.Ö'nün kullandığı 45 RH 926 plakalı otomobil, Demirci-Salihli kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede İbrahim Narfidan'ın, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada, sürücüyle birlikte yaralanan 4 kişi Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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