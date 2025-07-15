Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
S.Ö'nün kullandığı 45 RH 926 plakalı otomobil, Demirci-Salihli kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede İbrahim Narfidan'ın, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada, sürücüyle birlikte yaralanan 4 kişi Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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