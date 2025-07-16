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        Turgutlu'da asansörde sıkışan işçi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tamirat sırasında asansörde sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:24 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:32
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        Turgutlu'da asansörde sıkışan işçi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tamirat sırasında asansörde sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı.

        Bozkurt Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda arızalanan asansörü tamir etmek isteyen Sezai İnik, asansörün hareket etmesi sonucu bina ile kabin arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri İnik'i bulunduğu yerden çıkardı.

        Yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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