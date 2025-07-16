Turgutlu'da asansörde sıkışan işçi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tamirat sırasında asansörde sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tamirat sırasında asansörde sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı.
Bozkurt Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda arızalanan asansörü tamir etmek isteyen Sezai İnik, asansörün hareket etmesi sonucu bina ile kabin arasında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri İnik'i bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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