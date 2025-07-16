Turgutlu'da asansörde sıkışan işçi yaralandı

Bozkurt Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda arızalanan asansörü tamir etmek isteyen Sezai İnik, asansörün hareket etmesi sonucu bina ile kabin arasında sıkıştı.

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