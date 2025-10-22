Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de gaziler üniversite öğrencileriyle buluştu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, gaziler, Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek anılarını paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:57
        Alaşehir'de gaziler üniversite öğrencileriyle buluştu
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, gaziler, Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek anılarını paylaştı.

        Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programına, Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Dilek Barbak, Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sinan Anlaş, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte gaziler anılarını paylaştı.

        Sosyolog Gamze Yılmaz, etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

