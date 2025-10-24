Manisa'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren ve kızını yaralayan tutuklu sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Turgutlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fırat A. (45) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Hayatını kaybeden Şenayi A'nın (44) ailesi ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözü sorulan Fırat A, pişman olduğunu ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın her iki müştekiyi silahla kasten yaraladığı gerekçesiyle indirim uygulanmaksızın 6 ay 22 gün hapis cezasına, kızına yönelik eylemi nedeniyle "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik eylemi nedeniyle ise "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.