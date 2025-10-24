Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren ve kızını yaralayan tutuklu sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 22:42 Güncelleme: 24.10.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren ve kızını yaralayan tutuklu sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Turgutlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fırat A. (45) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

        Hayatını kaybeden Şenayi A'nın (44) ailesi ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Karar öncesi son sözü sorulan Fırat A, pişman olduğunu ve beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın her iki müştekiyi silahla kasten yaraladığı gerekçesiyle indirim uygulanmaksızın 6 ay 22 gün hapis cezasına, kızına yönelik eylemi nedeniyle "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik eylemi nedeniyle ise "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

        Müşteki ailenin avukatı Ömer Duman, mahkeme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karardan memnun olduklarını, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

        Turan Mahallesi'nde 19 Nisan'da Fırat. A. ile eşi Şenayi A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Fırat A. eşi ve 8 yaşındaki kızı D.A'yı defalarca bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybetmiş, kızı tedavi altına alınmıştı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan bıçakla kaçan Fırat A'yı silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Manisa'da jandarmadan miniklere Cumhuriyet Bayramı sürprizi
        Manisa'da jandarmadan miniklere Cumhuriyet Bayramı sürprizi
        Kazada ölen itfaiye erini arkadaşları sirenler eşliğinde son yolculuğuna uğ...
        Kazada ölen itfaiye erini arkadaşları sirenler eşliğinde son yolculuğuna uğ...
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Turgutlu OSB'ye yapılacak arıtma tesisi için sözleşme imzalandı
        Turgutlu OSB'ye yapılacak arıtma tesisi için sözleşme imzalandı
        Manisa Basket ile Merkezefendi bölge derbisinde
        Manisa Basket ile Merkezefendi bölge derbisinde
        Manisa FK kritik virajda
        Manisa FK kritik virajda