Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manisa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Para Fonunun (IMF) bu yıla ilişkin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre de 11. büyük ekonomisi konumuna yükseleceğini söyledi.

Yılmaz, otelde düzenlenen "Manisa İş Dünyası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, ziyaret ettiği her ilde mutlaka iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi.

Dünyanın ekonomik açıdan zor bir dönemde olduğuna dikkati çeken Yılmaz, üretim merkezlerinin dünyanın farklı coğrafyalarına kaymaya devam ettiğini, bunun da belirsizlikleri artırdığını dile getirdi.

- "İstikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz"

Yılmaz, böyle bir dönemde ülke içi belirsizliklerin azaltılmasının ve istikrarın önemli olduğunu vurguladı.

"Türkiye olarak istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Siyasi istikrarsızlığımız yok çok şükür. Yeni yönetim sistemimizle birlikte bunu garantiye almış durumdayız zaten. Politika belirsizliklerini de Orta Vadeli Program'la en aza indirmiş durumdayız. Dolayısıyla bu belirsizliklerin yoğun olduğu, çatışmaların yükseldiği bir dünyada Türkiye olarak emin ve kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Son 20 yıllık sürece baktığımızda dünyanın ortalama 3,5 büyüdüğünü görüyoruz. Aynı dönemde Türkiye ekonomisi, yıllık ortalama 5,4 büyüme kaydetmiş yani dünyanın 1,9 puan her yıl üstünde büyümüşüz. Bu da Türkiye'yi ciddi bir eşiğe getirmiş durumda."

Türkiye'nin 2002'de 238 milyar dolarlık ekonomisinin bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, bu yıl itibarıyla ekonomik büyümenin 1,5 trilyon doları, o dönemde 3 bin 600 dolar civarı olan kişi başı gelirin de 17 bin doları aşmasını beklediklerini ifade etti. - "İlk defa İtalya'yı hacim olarak geçmiş olacağız" Uluslararası Para Fonunun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısının yayımlandığını dile getiren Yılmaz, "Buradaki tahminlerin gerçekleşmesi halinde Türkiye, dünyadaki sıralamasını bir basamak üste taşımış olacak. Geçen yıl itibarıyla nominal dolar bazında dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın 12. büyük ekonomisiyiz. IMF'nin bu yıla ilişkin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre ise 11. büyük ekonomisi konumuna yükseleceğiz. İlk defa İtalya'yı hacim olarak geçmiş olacağız. Bu tahminler gerçekleşirse Avrupa'nın da 4. büyük ekonomisi konumuna yükselmiş olacağız." bilgisini paylaştı.

- "Son 3 yılda depreme 90 milyar dolar para harcadık" Bütçede sıkı disiplinli yaklaşımla hareket ettiklerini, bütçe açığı ve borç stoku dikkate alındığında Türkiye'nin en iyi performans gösteren ülkeler arasında bulunduğunu anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 3 yılda depreme 90 milyar dolar para harcadık. 3 trilyon lira civarında. Deprem gerçekleştiğinde yıkıcı etkisi oluyor ama asıl mali etkisi depremlerin daha sonra gerçekleşiyor. Sadece konut inşa etmiyoruz. Altyapılar, okullar, hastaneler, organize sanayi bölgeleri, şehir altyapıları, aklınıza ne gelirse. Şehirlerimizi yeniden imar ediyoruz. Bunun da tabii ki büyük bir yükü var. Son 3 yıldır bütçemiz bu yüke rağmen belli bir seviyede devam ediyor. Deprem harcamaları dahil bu sene bütçe açığının milli gelire oranı 3,6. Deprem hariç 2,8 gerçekleşecek. Önümüzdeki dönemde de bu sağlıklı bütçe seviyesini korumaya devam edeceğiz. Borç stokumuz da düşük durumda. Genel yönetim borç stokumuzun milli gelire oranı, Avrupa Birliği tanımlarıyla bunu söylüyorum, yüzde 24,1 seviyesine gelmiş durumda. Avrupa'da bu oran 80'leri aşıyor. Türkiye, gerçekten kamu borcu az olan ülkeler arasında."

Cevdet Yılmaz, geçici olarak bazen finansal problemlerin yaşanabildiğini ama stok olarak bakıldığında Türkiye'nin gerek kamu sektöründe gerek şirketleriyle gerek hane halkıyla dünyada borçluluk açısından en düşük seviyedeki ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Merkez Bankası rezervlerinin 24 Ekim itibarıyla 185,5 milyar dolara geldiğini söyleyen Yılmaz, bundan 1-2 yıl önce 98,5 milyar dolarlara kadar düştüğünü anlattı. Yılmaz, dünyanın bu zorlu siyasi ve ekonomik şartlarına rağmen ihracatın artmaya devam ettiğini, geçen yıl 262 milyar dolar seviyesiyle önemli bir başarı sağlandığını, yıl sonu itibarıyla rakamın 274 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti. - "Halkımızın en büyük meselesi enflasyon" Enflasyonun en büyük meseleleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Hükümet olarak biz hep şunu söylüyoruz: Millet ne diyorsa biz rotamızı ona göre çizeriz. Milletin sorunu neyse bizim de önceliğimiz odur. Esas politika çerçevemiz bu. Şu anda milletimizin, halkımızın en büyük meselesi enflasyon. Biz de bunu önceliklendirmiş durumdayız. 2024 Mayıs ayında zirveyi gördü enflasyon, 75,5'e kadar çıktı. O tarihten bugüne bir dezenflasyon süreci devam ediyor ve en son eylül ayında 33,3 seviyesine gerilemiş durumda. 42 puanlık bir düşüş var. Eylül'de bir miktar beklentilerin üstünde geldi doğrusu ama ekim ayında yeniden bir normalleşme olmasını bekliyoruz. Buna göre yıl sonunda bizim program hedefimiz yüzde 30'un altını görmek. Gelecek yıl yüzde 20'nin altı. 2027'de ise tek haneli rakamlara ülkemizi tekrar kavuşturmak istiyoruz. Planımız, yol haritamız esas itibarıyla bu, bunu sağlamak için bir taraftan para, maliye politikaları var, bir taraftan da yapısal reformlar var. Enflasyonun sadece para politikalarıyla düşmeyeceğinin farkındayız. Bir bütüncül politika hayata geçiriyoruz."