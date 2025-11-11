Manisa'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kula ilçesinden Salihli yönüne seyreden Mehmet Eriş (38) idaresindeki 35 CJG 406 plakalı kamyonet, Mersinli Mahallesi yakınlarında yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki A.B. (39), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Eriş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
