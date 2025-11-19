Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisalı Kıbrıs gazisi, 51 yıl sonra madalyasına kavuştu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Kıbrıs Muharip Gazisi Şükrü Akkurt'a, 51 yıl sonra milli mücadele madalyası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:37 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisalı Kıbrıs gazisi, 51 yıl sonra madalyasına kavuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Kıbrıs Muharip Gazisi Şükrü Akkurt'a, 51 yıl sonra milli mücadele madalyası verildi.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nda "ilk çıkanlar" arasında yer alan 74 yaşındaki Akkurt'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası düzenlenen törenle takdim edildi.

        Kaymakam Selami Kapankaya, kaymakamlıkta gerçekleştirilen törende madalyayı Gazi Şükrü Akkurt'a sundu.

        Törende konuşan Kapankaya, Akkurt'un milli mücadele yıllarındaki kahramanlığıyla gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "İlçemizde yaşayan gazimiz Şükrü Akkurt'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı bir gurur vesilesi olan bu madalya, milli mücadele dönemlerinde gösterilen fedakarlık ve kahramanlığın bir ifadesidir. 56/2000 sayılı Madalya ve Nişanlar Yasası gereğince Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine tevcih edilmiştir. Vatan için mücadele eden tüm gazilerimize minnettarız. Gazi Şükrü Akkurt nezdinde tüm gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum."

        Gazi Şükrü Akkurt da Adana-Osmaniye 50. Piyade Alayı Karargahı'nda askerliğini yaparken Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Kıbrıs'a ilk çıkanlar arasında yer aldım. 1992'ye kadar İzmir'de yaşadıktan sonra Turgutlu'ya taşındım. 2024 yılında Turgutlu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü benimle irtibata geçti, işlemler başlatıldı ve bugün madalyama kavuştum. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

        Törene, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Turgutlu İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Osman Nuri Yörük, Turgutlu Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Akif Büyüktolu, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Halil Özman ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Şubesi Başkanı Hüsamettin Sağlık da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Glint Manisa Basket, yeniden Avrupa sahnesine çıkmak istiyor
        Glint Manisa Basket, yeniden Avrupa sahnesine çıkmak istiyor
        Manisa'da avcı tarafından vurulan çoban öldü
        Manisa'da avcı tarafından vurulan çoban öldü
        Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünden otizmli öğrencinin merdivenden itildiği o...
        Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünden otizmli öğrencinin merdivenden itildiği o...
        Manisalı kuaförler Uşak'tan 3 kupa ile döndü
        Manisalı kuaförler Uşak'tan 3 kupa ile döndü
        Manisa'da avcının tüfekle vurduğu çoban hayatını kaybetti
        Manisa'da avcının tüfekle vurduğu çoban hayatını kaybetti
        Uzmanından KOAH'ta erken tanı uyarısı
        Uzmanından KOAH'ta erken tanı uyarısı