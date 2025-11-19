Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Glint Manisa Basket, yeniden Avrupa sahnesine çıkmak istiyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'in genel menajeri Özgün Önver, yeniden Avrupa sahnesine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Glint Manisa Basket, yeniden Avrupa sahnesine çıkmak istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'in genel menajeri Özgün Önver, yeniden Avrupa sahnesine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

        Önver, Muradiye Spor Salonu'nda takımın isim sponsoru Glint firması ile yaptıkları anlaşmanın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

        Manisa Basket'in kentin kimliğiyle bütünleşmiş bir kulüp olduğunu belirten Önver, sportif yükselişin temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

        Özgün Önver, bu yıl tribünlerde artan desteğin takıma önemli bir ivme kazandırdığını dile getirerek, "Manisa'nın takımıyız. Şehrimizle birlikte büyüyen, taraftarıyla güç bulan bir kulübüz. Bu birliktelik bizi daha yukarıya taşıyor. İç sahadaki güçlü atmosfer sonuçlara doğrudan etki ediyor. Geçen seneye kıyasla tribünlerde daha yüksek bir doluluk görüyoruz. Denizli ve Trabzon maçlarında yaklaşık 2 bin taraftar vardı. Denizli maçında seyirci desteği maçı kazanmamızda kritik rol oynadı. Başarı geldikçe ilgi de doğal olarak artıyor." diye konuştu.

        Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nin güç dengesinin ciddi anlamda değiştiğini belirten Önver, birçok takımın yüksek bütçelerle sezona başladığını, Manisa Basket'in rakiplerine göre daha sınırlı imkanlarla rekabet ettiğini aktardı.

        Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olduğunu anlatan Önver, şunları kaydetti:

        "Ligin daha düşük bütçeli takımlarından biri olabiliriz ama oyuncularımıza ve teknik ekibimize çok güveniyoruz. Manisa Basket'in orta ve uzun vadeli planlarının odağında Avrupa kupaları yer alıyor. Kulüp, gelecek sezon Avrupa arenasına dönmeyi amaçlıyor. Bu sezon olabildiğince fazla maç kazanarak ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz yeniden Avrupa'da yer almak. Hem Manisa'yı hem kulübümüzü Avrupa sahnesine taşımak istiyoruz. Bu vizyon doğrultusunda çalışıyoruz ve kendimize inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Manisalı Kıbrıs gazisi, 51 yıl sonra madalyasına kavuştu
        Manisalı Kıbrıs gazisi, 51 yıl sonra madalyasına kavuştu
        Manisa'da avcı tarafından vurulan çoban öldü
        Manisa'da avcı tarafından vurulan çoban öldü
        Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünden otizmli öğrencinin merdivenden itildiği o...
        Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünden otizmli öğrencinin merdivenden itildiği o...
        Manisalı kuaförler Uşak'tan 3 kupa ile döndü
        Manisalı kuaförler Uşak'tan 3 kupa ile döndü
        Manisa'da avcının tüfekle vurduğu çoban hayatını kaybetti
        Manisa'da avcının tüfekle vurduğu çoban hayatını kaybetti
        Uzmanından KOAH'ta erken tanı uyarısı
        Uzmanından KOAH'ta erken tanı uyarısı