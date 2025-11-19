Glint Manisa Basket, yeniden Avrupa sahnesine çıkmak istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'in genel menajeri Özgün Önver, yeniden Avrupa sahnesine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Önver, Muradiye Spor Salonu'nda takımın isim sponsoru Glint firması ile yaptıkları anlaşmanın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Manisa Basket'in kentin kimliğiyle bütünleşmiş bir kulüp olduğunu belirten Önver, sportif yükselişin temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Özgün Önver, bu yıl tribünlerde artan desteğin takıma önemli bir ivme kazandırdığını dile getirerek, "Manisa'nın takımıyız. Şehrimizle birlikte büyüyen, taraftarıyla güç bulan bir kulübüz. Bu birliktelik bizi daha yukarıya taşıyor. İç sahadaki güçlü atmosfer sonuçlara doğrudan etki ediyor. Geçen seneye kıyasla tribünlerde daha yüksek bir doluluk görüyoruz. Denizli ve Trabzon maçlarında yaklaşık 2 bin taraftar vardı. Denizli maçında seyirci desteği maçı kazanmamızda kritik rol oynadı. Başarı geldikçe ilgi de doğal olarak artıyor." diye konuştu.