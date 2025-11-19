Manisa'da avcının tüfekle vurduğu çoban hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde avcının açtığı ateş sonucu vurulan çoban yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, İğdecik Mahallesi'nde ava çıkan M.D'nin av tüfeğiyle açtığı ateşte, bölgede hayvan otlatan Ali Ay (45) vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çobanın hayatını kaybettiğini belirledi.
M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde çoban Ay'ı fark etmediği, avlanırken kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.
