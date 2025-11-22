Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 17:05 Güncelleme: 22.11.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E'nin (18) Kocaçeşme Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine üzerine adrese baskın düzenledi.

        Yapılan aramada peçeteye emdirilmiş 5 bin 40 içimlik sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 4800 lira ile cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Kitap severler bu fuarda buluştu
        Kitap severler bu fuarda buluştu
        Manisa'da kamyonun çarptığı traktördeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Manisa'da kamyonun çarptığı traktördeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
        Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
        Görev Şehidi Polis Ali Barut için lokma hayrı
        Görev Şehidi Polis Ali Barut için lokma hayrı
        Akhisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı
        Akhisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı