Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yapılan aramada peçeteye emdirilmiş 5 bin 40 içimlik sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 4800 lira ile cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E'nin (18) Kocaçeşme Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine üzerine adrese baskın düzenledi.

