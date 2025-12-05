Manisa'da şehit trafik polisleri için mevlit okutuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da ekip aracının tıra çarpması sonucu şehit olan polis memurları Hatice Ünal ve Ali Barut için mevlit programı düzenlendi.

