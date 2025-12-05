Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da şehit trafik polisleri için mevlit okutuldu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da ekip aracının tıra çarpması sonucu şehit olan polis memurları Hatice Ünal ve Ali Barut için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:57 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da şehit trafik polisleri için mevlit okutuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da ekip aracının tıra çarpması sonucu şehit olan polis memurları Hatice Ünal ve Ali Barut için mevlit programı düzenlendi.

        Alaşehir Sevgi Yolu'ndaki Pazar Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda şehitler için mevlit okutuldu.

        Programda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Mevlidin ardından Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği önünde kurban kesildi.

        Törene, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehit polislerin yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Program, Alaşehir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Dilek'in yaptığı duanın ardından sona erdi.

        - Kaza

        Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, 15 Kasım'da Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarpmış, kazada araçtaki polis memuru Ali Barut (34) olay yerinde şehit olmuş, ağır yaralanan Ünal kaldırıldığı hastanede 29 Kasım'da şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılar...
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılar...
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada sanıklar hakim karşısında (2)
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada sanıklar hakim karşısında (2)
        Ferdi Zeyrek davası Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediliy...
        Ferdi Zeyrek davası Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediliy...
        Alaşehir'de şehit olan 2 polis memuru unutulmadı
        Alaşehir'de şehit olan 2 polis memuru unutulmadı
        Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakim karşısında
        Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakim karşısında
        Sarıgöl'de üzüm hasadı devam ediyor
        Sarıgöl'de üzüm hasadı devam ediyor