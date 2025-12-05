Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık hakim karşısına çıktı

        Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmasına ilişkin davada 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Giriş: 05.12.2025 - 17:56 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:56
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık hakim karşısına çıktı
        Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmasına ilişkin davada 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B, tutuksuz sanıklar, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmayı CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de takip etti.

        Havuz motorunu tamir ettiği öne sürülen bobinaj firmasının eski çalışanı tutuklu sanık H.İ, olayla ilgisinin bulunmadığını savunarak, "6 aydır tutukluyum. Yanlış anlaşılmadan dolayı tutuklandım. Bahsi geçen firmadan 2022 yılında ayrıldım. Ben Ferdi Bey'in evine bir vida dahi çakmadım." dedi.

        Sağlık ve güvenlik (CE) uygunluk belgesi bulunmayan ekipman kullanmak ve projelendirme yapmamakla suçlanan tutuklu sanık N.B. ise motoru 5 yıl önce yaptığını belirterek, "İlgili işlemleri tamamlayıp sistemin nasıl çalıştığını tarif ettikten sonra havuzda başka bir işim olmadı, CE belgem dosyada mevcuttur. Benim yaptığım kurulumdan sonra birçok işlem yapılmış. Kaçak akım rölesinin sökülmesi ihmalin kaynağıdır. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Tutuksuz sanık H.A. ise tamir için getirilen havuz motorunu testlerden geçirmeden teslim etmediklerini söyledi.

        Yapı denetim firmasında görev yapan sanıklar H.Ş, M.Ç. ve R.A. da projelendirme ve sorumluluk alanlarına ilişkin savunma yaptı.

        Müteahhit firma sahibi sanık M.G, arsayı Zeyrek ile aldıklarını belirterek, "Havuzların üzeri yapı denetim sürecinde toprakla kapatılmıştı." ifadelerini kullandı.

        Havuz operatörü Y.Ö. ile site görevlisi A.S. de bakım ve arıza bildirimine ilişkin beyanlarda bulundu.

        Elektrik dağıtım firması çalışanı M.E. ise sorumluluk alanlarının bina girişine kadar olduğunu dile getirdi.

        Müşteki Nurcan Zeyrek, olay gecesine ilişkin, "Metal korkuluklarda elektrik vardı. Şalteri kapatıp Ferdi'yi çıkarmaya çalıştım ancak çıkaramadım. Ferdi hiçbir arızaya müdahale etmezdi." dedi.

        Nehir Zeyrek ise sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirtti.

        Tanık olarak söz verilen Gencay Esendağ, konutların imece usulü yapıldığını, havuzlarda daha önce de arızalar yaşandığını söyledi.

        Savcı, tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

        Mahkeme, Dokuz Eylül Üniversitesinden yeni bilirkişi raporu alınmasına ve dinlenmeyen tanıkların ifadelerine başvurulmasına karar vererek duruşmayı 27 Şubat 2026'ya erteledi.

        - Olay

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da vefat etmişti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S, Y.Ö, H.A, M.E, R.A, H.Ş, M.Ç. ile M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesinde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

