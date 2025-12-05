Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, İzmir Şehir Hastanesinde geçirdiği operasyonun ardından Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 20:43 Güncelleme: 05.12.2025 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, İzmir Şehir Hastanesinde geçirdiği operasyonun ardından Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Durbay'ın Manisa Şehir Hastanesi doktorlarının değerlendirmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesinde bir operasyon geçirdiği ve işlemin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

        Operasyonun ardından Durbay'ın yeniden Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildiği, tedavisinin bilinci açık şekilde devam ettiği belirtildi.

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in hastaneye gelerek Durbay'ı ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, Özel'in geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve doktorlardan Durbay'ın duruma ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.

        Açıklamada, resmi kurumlar tarafından yapılan duyurular dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        CANLI | 2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor
        CANLI | 2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        83 bin 350 adet sentetik ecza hapla yakalanan 2şüpheli, tutuklandı
        83 bin 350 adet sentetik ecza hapla yakalanan 2şüpheli, tutuklandı
        Turgutlu'da 83 bin sentetik ecza ele geçirildi
        Turgutlu'da 83 bin sentetik ecza ele geçirildi
        Otizmli öğrencisini merdivenden ittiği ileri sürülen okul müdürünün tahliye...
        Otizmli öğrencisini merdivenden ittiği ileri sürülen okul müdürünün tahliye...
        Otizmli öğrencisini merdiven ittiği ileri sürülen okul müdürünün tahliye ta...
        Otizmli öğrencisini merdiven ittiği ileri sürülen okul müdürünün tahliye ta...
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık hakim karşısına çıktı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık hakim karşısına çıktı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu 2 sanığa t...
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu 2 sanığa t...