        Manisa'da haber alınamayan kişinin cesedi dere yatağında bulundu

        Manisa'da haber alınamayan kişinin cesedi dere yatağında bulundu

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde haber alınamayan 74 yaşındaki kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:08 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:08
        Manisa'da haber alınamayan kişinin cesedi dere yatağında bulundu
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde haber alınamayan 74 yaşındaki kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Hamit Akyol'un yakınları jandarmaya başvurarak Akyol'dan geceden beri haber alamadıklarını bildirdi.

        Şehzadeler Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Mahalledeki derede yapılan çalışmalarda Akyol'un cansız bedeni bulundu.

        Akyol'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

