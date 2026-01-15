Manisa FK, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda ısınma ve pas çalışması yaptığı, idmanın, dayanıklılık çalışmalarının ardından dar alan oyunlarıyla tamamlandığı aktarıldı. Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek Manisa FK, Atakaş Hatayspor ile 17 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

