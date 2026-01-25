Habertürk
Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 21:12 Güncelleme: 25.01.2026 - 21:12
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Alpaslan Şen, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem (Dk. 61 Muhammed Enes Kiprit), Cissokho, Toure, Adekanye (Dk. 67 Vargas), Lindseth (Dk. 90+4 Ada İbik) Yusuf Talum, Diony

        İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 46 Mustafa Sol), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 80 Duhaney), Loshaj (Dk. 85 Krstovski), Mamadou (Dk. 46 İsa Dayaklı), Emir Kaan Gültekin (Dk. 80 Cham)

        Gol: Dk.35 Yusuf Talum (Manisa FK)

        Kırmızı kart: Dk. 90+8 Yusuf Talum (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 3 Ayberk Karapo, Dk. 32 Yasin Güreler, Dk. 90 Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 28 Yusuf Ali Özer, Dk. 45+1 Sambissa (İstanbulspor)




        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

