Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Japonya'daki Türk nişanesi Tokyo Camisi'nin yeni halıları Demirci'de dokundu

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleriyle yeni halı dokundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:56 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya'daki Türk nişanesi Tokyo Camisi'nin yeni halıları Demirci'de dokundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleriyle yeni halı dokundu.

        İlçedeki bir halı firması 26 yıl önce döşediği Tokyo Camisi'nden gelen talep üzerine halılarını yenilemek için 1,5 yıl önce başladığı çalışmalarını tamamladı.

        El emeği ve geleneksel dokuma teknikleriyle hazırlanan 800 metrekarelik halı, Tokyo Camisi'ne ulaştırıldı. Halılar, ramazan ayına yetiştirilmek üzere camiye döşenmeye başlandı.

        Firma sahibi Ali Rıza Özkul, yaptığı açıklamada, 26 yıl önceki halının benzerini hazırladıklarını, Osmanlı dönemine ait Rumi deseni kullanıldığını anlattı.

        Renkte ördekbaşı yeşili ve ayak basma alanlarında bordo renklerinin tercih edildiğini ifade eden Özkul, halı yününün boyamasında reaktif boyama tekniğini kullandıklarını söyledi.

        Özkul, ilçede dokunan halıların kalite açısından kendini kanıtladığını kaydederek, "Üretimlerimiz yüzde 100 yün ve tamamen doğal malzemelerle yapılıyor. Tokyo Camisi'nde kullanılan halının metrekare ağırlığında 4,5 kilogram yün kullanıldı. Yeni Zelanda yünü karışımlı bu halılar, gramaj olarak en uygun olduğu için yıllardır tercih ediliyor." dedi.

        Demirci'de dokunan halıların Ayasofya ve Süleymaniye camileri gibi tarihi ibadethanelere de döşendiğini aktaran Özkul, şöyle devam etti:

        "Kullanılan özel yün ve dokuma sistemi sayesinde cami ve otel halılarımız alev almaz ve yanmaz özelliktedir. Ayrıca yünün harmanlanması ve dokumada uyguladığımız özel yöntemle güve yemez özelliğe sahip olan halılarımız, uzun yıllar camilerimizi ve otelleri süslemektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!

        Benzer Haberler

        Manisa'da şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı
        Manisa'da şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı
        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Manisa'da sağanak yağış etkili oldu: Otomobil dereye düştü, elektrikli otom...
        Manisa'da sağanak yağış etkili oldu: Otomobil dereye düştü, elektrikli otom...
        İzinsiz kazıya jandarmadan suçüstü
        İzinsiz kazıya jandarmadan suçüstü
        Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Aracın kaputuna sakladıkları uyuşturucuyla yakalandılar: 4 tutuklama
        Aracın kaputuna sakladıkları uyuşturucuyla yakalandılar: 4 tutuklama