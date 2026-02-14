Manisa'da apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, tamir için çıktığı 5 katlı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı.



İbrahimçelebi Mahallesi'nde tamirat için 5 katlı apartmanın çatısına çıkan Ali Çavdar (62), henüz belirlenemeyen nedenle boşluğa düştü.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman boşluğunda mahsur kalan yaralı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çavdar'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

