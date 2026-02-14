Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, tamir için çıktığı 5 katlı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 19:36 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:43
        Manisa'da apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı
        İbrahimçelebi Mahallesi'nde tamirat için 5 katlı apartmanın çatısına çıkan Ali Çavdar (62), henüz belirlenemeyen nedenle boşluğa düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman boşluğunda mahsur kalan yaralı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çavdar'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

