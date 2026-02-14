Canlı
        Manisa'da taşkın sonucu çiftliklerde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu çiftliklerde mahsur kalan 30 hayvan tahliye edildi.

        Giriş: 14.02.2026 - 18:25 Güncelleme: 14.02.2026 - 18:25
        Manisa'da taşkın sonucu çiftliklerde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
        Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Gediz Nehri’nin taşması sonucu çiftliklerde mahsur kalan 30 hayvan tahliye edildi.

        İl genelinde hafta boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle Gediz Nehri ve bağlı dereler taştı. Taşkın sonucu Akpınar Mahallesi'nde Harmandalı Yolu çevresindeki çok sayıda bağ evi ile besi çiftliği sular altında kaldı.

        Hayvanların sel suları nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çiftliklerdeki 30 inek ve koyunu güvenli alana çıkardı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

