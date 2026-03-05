Canlı
        Manisa Haberleri

        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 05.03.2026 - 19:42
        Hakan Kurtay'ın (51) kullandığı 45 TU 888 plakalı otomobil ile Melisa Aksoylu (25) idaresindeki 34 PMN 584 plakalı otomobil Ankara-İzmir kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüleri ile Yasemin Kaya (24) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

