Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Soma Termik Santrali'ne ilişkin açıklama

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Soma Termik Santrali'nde çalışan işçilerin haklarının korunması ve üretimin kesintisiz sürmesi için devletin gerekli adımları attığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 23:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Soma Termik Santrali'ne ilişkin açıklama

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Soma Termik Santrali'nde çalışan işçilerin haklarının korunması ve üretimin kesintisiz sürmesi için devletin gerekli adımları attığını bildirdi.

        Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Soma'nın emeğin ve alın terinin sembolü olduğunu ifade ederek, bölgede çalışan işçilerin haklarının korunmasının ve üretimin sürdürülebilirliğinin önemine dikkati çekti.

        Yenişehirlioğlu, "Son süreçte özellikle işçi kardeşlerimizin ücretlerine ilişkin yaşanan sorunların giderilmesi için devletimiz devreye girmiş, ilgili bakanlıklarımız tarafından önemli adımlar atılmıştır. Sağlanacak destek mekanizmaları sayesinde santralin teşvik imkanlarından yararlanması yönünde çalışmalar yürütülecek, böylece işçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirler hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

        Soma Termik Santrali'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yenişehirlioğlu, üretimin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak yeni ve sürdürülebilir işletme yapısı üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını kaydetti.

        Yenişehirlioğlu, Soma'nın üretim gücünü koruyacak ve bölgenin ekonomik hayatına katkısını sürdürecek kalıcı çözümler üzerinde titizlikle çalışıldığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Manisa'da Kuzey Makedonya göçmenleri iftarda buluştu
        Manisa'da Kuzey Makedonya göçmenleri iftarda buluştu
        Turgutlu'da yüzlerce kişi iftar sofrasında buluştu
        Turgutlu'da yüzlerce kişi iftar sofrasında buluştu
        Türk Kızılay Manisa'dan, yetimler için özel iftar
        Türk Kızılay Manisa'dan, yetimler için özel iftar
        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Kula Belediye Meclisi'nde gerginlik
        Kula Belediye Meclisi'nde gerginlik
        Sarıgöl'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılına anlamlı anma
        Sarıgöl'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılına anlamlı anma