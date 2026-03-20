Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Oğuz Şeker (26) idaresindeki 20 SU 620 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Şeker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.