Manisa Şehir Hastanesinde 'Emzirme Etkinliği'

Manisa Şehir Hastanesinde anne sütünün ve emzirmenin önemine dikkat çekmek, amacıyla Emzirme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Manisa Şehir Hastanesinde Emzirme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Hastanenin zemin katı poliklinik girişine düzenlenen etkinlikte stant açılarak polikliniklere tedavi amacıyla gelen anne ve anne adaylarına, yeni doğan yoğun bakım hemşireleri, kadın doğum kliniği hemşireleri, gebe okulu sorumlu ebesi, LDRP biriminde çalışan ebeler tarafından "ilk 6 ay sadece anne sütü" ilkesiyle, anne sütü, emzirmenin önemi, emzirme teknikleri konularında eğitimler verildi.

Etkinlikle konuşan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, 'Bebek Dostu Hastane' ve 'Yenidoğan Bebek Dostu Hastane' unvanına sahip olduklarını söyledi.

Anne sütü ile beslenmenin hem ekonomik hem de sağlıklı olduğunu söyleyen Yenidoğan Hekimi Uzm. Dr. Sinem Akbay, "Hastalıkların önlenmesi ve maliyetinin çok düşük olması nedeniyle anne sütü ile beslenme hem en ekonomik hem de en çevre dostu beslenme biçimidir. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Akademisi ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeyi önermektedir. Anne sütü ile beslenen çocuklarda başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın görülme sıklığı azalmakta ve beyin gelişimi daha iyi olmaktadır. Bunun yanında emziren annelerde meme ve yumurtalık kanseri daha az görülmektedir. Ayrıca emzirme ile anne ve bebek arasında güçlü bir bağ kurulur" dedi.

Etkinlik standında Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka ve hastane yönetimi ile yenidoğan ve çocuk hekimleri, ebeler anne ve anne adaylarına bebek bakım ürünleri bulunan hediye paketi, çocuklara balon ve kurabiyeler dağıttılar.

MANİSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:40

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