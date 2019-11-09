Alaşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Killik Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan K. yönetimindeki 09 S 2002 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nadir Aslan (45) idaresindeki 45 KA 4389 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Nadir Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ramazan K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.