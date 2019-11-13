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AK Parti'li Mersinli’ye yeni görev AK Parti Manisa İl Başkanlığından istifa eden Berk Mersinli ...

İHA

AK Parti Manisa İl Başkanlığından dün istifasını sunan Berk Mersinli aynı gün AK Parti'nin Marmara Bölgesinde koordinatöre olarak görevlendirildi. Mersinli yazılı bir açıklama yaparak 3 yıllık il başkanlığı dönemini ve istifasını anlattı.

AK Parti'li Mersinli’ye yeni görev AK Parti Manisa İl Başkanlığından istifa eden Berk Mersinli partinin Marmara Bölgesine koordinatör olarak görevlendirildi

AK Parti Manisa İl Başkanlığından dün istifasını sunan Berk Mersinli aynı gün AK Parti’nin Marmara Bölgesinde koordinatöre olarak görevlendirildi. Mersinli yazılı bir açıklama yaparak 3 yıllık il başkanlığı dönemini ve istifasını anlattı.
28 Aralık 2016 tarihinde atama ile AK Parti İl Başkanlığına gelen Berk Mersinli İl Başkanlığı görevine 10 Şubat 2018 tarihinde kongre ile tekrardan seçildiğini hatırlatarak, “17 yıl boyunca teşkilatımızın gençlik kollarından başlayarak, il gençlik kolları başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılıkları, SKM başkanlığı gibi görevlerde bulunarak partimde hizmet ettim. Son 3 yıldır yine büyük bir heyecanla yönetimimi, 17 ilçe başkanım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve tabi ki milletvekillerimiz ile beraber Manisamız ve ülkemiz için çalıştık, inşallah bundan sonrada çalışmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun görmesiyle Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın görevlendirmesiyle aldığımız il başkanlığı görevini yerinde ve layıkıyla yaptığımıza inanıyorum. Zamanında bırakmanın bir erdem olduğuna inandığım için, işgal ettiğimiz makamlar milletin bize emaneti olduğu düsturuyla emaneti bir başka arkadaşa bırakma talebimi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına ilettim. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 12 Kasım 2019 Salı Günü itibariyle istifamı Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e ilettim. Son 2 aylık bir zamanda süreç istişarelerle sağlıklı bir şekilde Sayın Teşkilat Başkan Yardımcımız Murat Baybatur ve Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir tarafından yönetilmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. 12 Kasım 2019 tarihinde Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir tarafından MKYK Üyemiz, Antalya Milletvekilimiz, Marmara Bölgesinden sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Köse’nin ekibi içerisinde koordinatör olarak görevlendirildim. Samimiyet ve gayretin, vefa ile taçlandığına çok şükür şahitlik etmiş oldum. Yeni görevimi Sayın Mustafa Köse ve koordinatör arkadaşlarımla en iyi şekilde inşallah yerine getireceğiz.” dedi.

Kongreye kadar mevcut yönetim devam edecek
Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in uygun görmesiyle mevcut 49 kişilik yönetim kurulu üyelerinin yeni atanacak il başkanıyla beraber ilçe kongrelerini yaparak, İl kongresine kadar görevlerine devam edeceklerini kaydeden Mersinli şunları söyledi: “Üç yıldır görev yaparken benimle beraber aynı heyecanı paylaşan il yönetimime, ilçe başkanlarıma ve yönetimlerine, il kadın ve il gençlik kolları başkanlarımın nezdinde tüm kadın ve gençlik kolları yönetimlerine, belediye başkanlarıma, belediye meclis üyelerime ve partide beraber çalıştığım mesai arkadaşlarıma, mahalle başkanlarıma, bize yardımcı olan doğru ve gerçek haber peşinde koşan, yazılı, görsel, internet ve sosyal medya mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca görev aldığım dönemde bizi Ankara’da ve Manisa’da en güzel şekilde temsil eden milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı ortağı MHP il başkanımıza ve teşkilatına, büyükşehir belediye başkanıma ve tüm siyasi partimizin il başkanlarına teşekkür ediyorum. Yine kamu bürokrasinde görev alan kıymetli valilerimizden memurumuza kadar, işçimizden müdürlerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. MemurSen Sendikamıza, tüm sivil toplum örgütlerimize, teşekkür ediyorum. Üç yıl boyunca il yönetimimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve 17 ilçe başkanımız, belediye başkanlarımız ile beraber, gözyaşı, alın teri ve gayretle çalıştık. İnşallah bundan sonra Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ile beraber daha da büyüyerek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ülkemiz koşar adımlarla ilerleyecektir. Bizimkisi bir aşk hikayesi, millet ve vatana hizmet aşkı, inşallah hiç kaybolmadan samimiyet ve gayretle devam edeceğiz. Durmak yok yola devam. Rabbim muvaffak eylesin, Manisamıza ve Türkiyemize olan sevdamız her daim devam etsin inşallah.”

MANİSA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:18
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