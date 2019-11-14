İstanbul’dan Bebekli 75. Yıl İlkokuluna destek

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesindeki Bebekli 75. Yıl İlkokuluna, kardeş okulları olan İstanbul Kadıköy Anakent İlkokulu, giyim, kırtasiye ve oyuncak desteğinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir proje ile Bebekli 75.Yıl İlkokulunun kardeş okulu olarak belirlenen İstanbul Kadıköy Anakent İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından, Kula’daki kardeş öğrencilere giyecek, kırtasiye, oyuncak ve çeşitli yardımlar yapıldı. İstanbul’dan gönderilen yardım malzemeleri, okulda düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz, yapılan törende gelen yardımları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dağıtırken, öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Kardeş okullarının yaptığı yardımından dolayı öğrencilerin bir hayli mutlu olduğunu ifade eden 75. Yıl İlkokulu Müdürü Hüseyin Aydoğan, öğrenciler sevinince dünyanın daha güzel bir hal aldığını söyledi. Aydoğan, “Kardeş okulumuz İstanbul Kadıköy Anakent İlkokulu tarafından okulumuz öğrencilerine yapılan giyecek, kırtasiye, oyuncak ve değişik kalemlerdeki yardımlarından dolayı Anakent İlkokulu öğretmenlerinden Sayın Aynur Avcı'ya, tüm okul yönetimine ve öğretmenlerine, emeği geçen okul aile birliğine, öğrenci velilerine ve tüm öğrencilerine şahsım, öğretmenlerim ve öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum. Yardımlarınız tam da yerini buldu. Kula Bebekli 75. Yıl İlkokulu olarak kucak dolusu sevgiler ve selamlarımızı gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

MANİSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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