Sivil şehit Cihan Güneş'in adı, vergi dairesine verildi

Kendisi gibi doğanları sağlığına kavuşturuyor

SURİYE'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan, gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in ismi, memleketi Manisa'da Alaybey Vergi Dairesi'ne verildi.

Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, 10 Ekim'de Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet etmesiyle gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş (31) şehit oldu. Sivil şehit Güneş, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi. Cihan Güneş'in adı, Yunusemre ilçesindeki Alaybey Vergi Dairesi'ne verildi. İsim değişikliğinin Güneş ailesinin görüşü, Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın talebi ve Gelir Dairesi Başkanlığı'nın onayıyla gerçekleştirildiği belirtildi.



MANİSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.