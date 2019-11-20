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Baybatur genç iş adamlarıyla buluştu

İHA

AK Parti Manisa MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Genç İş Adamları Derneği'ni (MAGİAD) ziyaret ederek, dernek bünyesinde hazırlanan ve geliştirilen projeleri dinledi.

Baybatur genç iş adamlarıyla buluştu

AK Parti Manisa MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Genç İş Adamları Derneği’ni (MAGİAD) ziyaret ederek, dernek bünyesinde hazırlanan ve geliştirilen projeleri dinledi.
MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, derneği yönetim kurulu ve öğrenci temsilciliği tarafından karşılanan AK Parti Manisa MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’a, önceki dönem MAGİAD Başkanı olan Ömer Özkara da ziyaret süresince eşlik etti.
Milli bilincin önemi ve toplumdaki bireylerin yerli ve milli olmasının değerini örnekleriyle anlatan Baybatur, ayrıca Rusya ile ticaretin belli başlı püf noktaları hakkında MAGİAD üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.
MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı ise, dernek bünyesinde geliştirilen belli başlı enerji, tarım, toplumsal sorumluluk ve eğitim alanındaki projeleri, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Baybatur'a anlattı.
Görüşme esnasında MAGİAD Öğrenci Temsilciliği’nin yapmış olduğu bilgilendirmeler ise Baybatur tarafından takdir ile karşılandı.
Ziyaretin anısına MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, AK Parti Manisa MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a, 'Yeni nesillere daha yeşil bir Türkiye' sloganıyla hazırladıkları proje kapsamında Baybatur adına dikimi yapılan 10 adet fidanın belgesini takdim etti.

MANİSA

20 Kasım 2019 Çarşamba

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