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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kandemir, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı

İHA

Yunusemre Belediyesini ziyaret eden AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ilçede hayata geçirdiği yatırımlardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibini tebrik etti.

Yunusemre Belediyesini ziyaret eden AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ilçede hayata geçirdiği yatırımlardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibini tebrik etti.
Manisa’da çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti. Kendisini Yunusemre’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Çerçi, Erkan Kandemir’e belediyenin hayata geçirdiği projeler ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hızla gelişen ve göç alan şehirde sorunlara çözüm olacak projeler ürettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, hizmet odaklı bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.
Yunusemre Belediyesi’nin oldukça güzel çalışmalara imza attığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı. Kandemir konuşmasında, “Vizyonunuzun, enerjinizin bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu kadar sıkıntıyla uğraşılmasına rağmen şehri çok daha iyi yerlere çıkaracağınıza inanıyorum. Ne yaptığını bilen, şehri nereye taşıdığını bilen bir anlayışın çok güzel işler yaptığına şahit oluyorum. Gerçekten yürekten teşekkür ve tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Erkan Kandemir anı defterini imzalarken; Başkan Çerçi konuklarına günün anısına hediye takdim etti.
Ziyarete AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

MANİSA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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