Deprem sonrası çalışmalar değerlendirildi

Manisa’nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin sonrasında yapılan çalışmalar, Vali Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıda görüşüldü.

Akhisar ve Kırkağaç depremlerinden etkilenen bölgelerde bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Ahmet Deniz, evleri ağır hasarlı olan ailelerin kalabileceği konteynerlerin kurulum alanlarının belirlendiğini, alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte kısa zaman içerisinde kuruluma başlanacağını söyledi. “Konteynerlerde kalmak istemeyen vatandaşlarımıza 6 ay boyunca kira yardımı yapılacak ve TOKİ tarafından ağır hasarlı bina sahiplerine talep etmeleri durumunda uygun şartlarda konut verilecek” diyen Vali Deniz, ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinin de devam ettiğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara psikolojik destek verildiğini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendiğini ifade eden Vali Deniz, depremin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılan bu tür çalışmaların da devam edeceğini söyledi. Vali Deniz, vatandaşlardan resmi kurumlar dışında depremlerle ilgili yapılan açıklamalara da itibar etmemelerini istedi.

Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.

MANİSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:41

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