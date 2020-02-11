Altınordu’ya Murat Germen’den golcü transferi

Manisa’daki Murat Germen Spor Kulübü altyapısıyla Türk futboluna gelecek vadeden isimleri kazandırmaya devam ediyor. Mavibeyazlıların 2008 takımında yer alan Burak Barkın Göktuğ da İzmir ekibi Altınordu’ya transfer oldu.

Bir süredir Altınordu tarafından takibe alınan Murat Germen Spor Kulübü 2008 takımında oynayan Burak Barkın Göktuğ, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da katıldıkları Fenerbahçe turnuvasında performansıyla sarılacivertli scout ekibinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu gelişme sonrası Altınordu Kulübü elini daha çabuk tutarak, Murat Germen Spor Kulübü ile temasa geçerek Burak Barkın Göktuğ’u renklerine bağladı.



Dirik: “Kapımız herkese açık”

Türk futboluna yeni bir isim daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Murat Germen Spor Kulübü Genel Koordinatörü Alper Dirik, “Altınordu ile düzenli bir birlikteliğimiz var. Ancak biz tüm kulüplerimizle bu birlikteliği yakalamak adına yola çıktık. Düşüncelerimiz aynı olan Altınordu ile sürekli bu alışverişi yapmaktayız. Bugüne kadar birçok oyuncumuzu İzmir ekibine verdik. Bizim hedefimiz daha fazla bu tarz oyuncuları Türk futboluna kazandırmak. Gururluyuz. Başladığımız noktaya ve geldiğimiz noktaya baktığımızda çok önemli işler başardığımızı görmek bizi daha fazla kamçılıyor. Oyuncumuzun kariyer başlangıcında bizler sadece onu bir üst seviyeye hazırladık. İnşallah Altınordu Kulübü’nde de hak ettiği yerlere gelecektir. Manisa’daki kulüplerle de görüş alışverişi içerisindeyiz. Dileyene kapımız her zaman açık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.