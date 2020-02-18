Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

Manisa Valiliği, merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.09’da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.

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