Manisa’da gazeteler 2 gün dönüşümlü olarak çıkacak

Basın İlan Kurumunun aldığı karar sonrasında Manisa'da yayın yapan 6 gazetenin mutabakat sağlamasıyla her gün 2 gazete yayınlanacak.

Korona virüs tedbirleri sebebiyle Basın İlan Kurumu tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında alınan kararların ardından kentte resmi ilan alan 6 gazetenin yetkilisi, Basın İlan Kurumu Manisa Şubesinde her gün 2 gazetenin yayınlanması konusunda mutabakat sağladı. Basın İlan Kurumu Manisa Şubesi, görev alanında bulunan ilan dağıtım yerlerinde en az iki gazetenin yayınlanması kaydıyla, aynı yayın yerindeki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin, aralarında yazılı olarak yaptıkları mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapmalarına imkan sağladı. Açıklanan kararların ardından Manisa kent merkezinde yayın yapan Hür Işık Gazetesi, Manisa Denge Gazetesi, Yeni Manisa Gazetesi, Manisa Olay Gazetesi, Manisa Manşet Gazetesi, Manisa'da Gündem Gazetesi haftada iki gün çıkacak. Denge Gazetesi ve Yeni Manisa Gazetesi Çarşamba ve Perşembe günleri, Olay ve Gündem Gazetesi Cuma ve Cumartesi günleri, Manşet ve Hür Işık gazeteleri ise Pazartesi ve Salı günleri çıkacak.

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