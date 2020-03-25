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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zabıtadan seyyar satıcı uyarısı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde seyyar satıcılara karşı uygulama yaptı. Korona virüsle mücadele kapsamında seyyar satıcılardan kaynağı belli olmayan ürünleri almamaları noktasında Manisalılara uyarılarda bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kayıtlı esnaftan hijyen kurallarına uygun ürünlerin alınmasının vatandaş yararına olacağına vurgu yaparken marketlere de müşteri sayısına uygun hareket edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Zabıtadan seyyar satıcı uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde seyyar satıcılara karşı uygulama yaptı. Korona virüsle mücadele kapsamında seyyar satıcılardan kaynağı belli olmayan ürünleri almamaları noktasında Manisalılara uyarılarda bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kayıtlı esnaftan hijyen kurallarına uygun ürünlerin alınmasının vatandaş yararına olacağına vurgu yaparken marketlere de müşteri sayısına uygun hareket edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine ara vermeksizin devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde seyyar satıcılık yapan şahıslarla ilgili de denetimler arttı. Çalışmalar ve denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Seyyar satıcılar tespit edildiği yerde gerekli cezai işlemler uygulanmakta müteakiben malları tutanak karşılığı müsadere edilmektedir. Korona virüs sebebi ile yaşamakta olduğumuz bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızı, ihtiyaçlarını seyyar satıcılar yerine kayıtlı esnaflarımızdan hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenmiş kapalı ambalajlar içerisinde temin etmelerini öneriyoruz” dedi.

Marketlere de müşteri sayısı uyarısı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ek genelge kapsamında marketlerde denetim yaparak, müşteri sayısına uygun şekilde hareket etmeleri uyarısında da bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri marketlerde de denetimlerde bulunarak, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilgili market sahiplerini bilgilendirdi, genelgeye uygun hareket edilmesi uyarısında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek denilmektedir. Zabıta Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz yayınlanan bu genelgeye istinaden gerekli kontrolleri gerçekleştirerek marketleri genelge hakkında bilgilendirip yazılı ihtar verdi. Vatandaşlarımızı ilgili bakanlıklarımız tarafından toplum sağlığını koruma açalı yayınlanan tüm genelge ve emirlere uyulması hakkında hassas davranmaya davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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