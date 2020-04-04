Manisa'da yasaklara uyuluyor

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Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da koronavirüsle mücadele kapsamında yayımlanan ek genelge sonrası 20 yaş altındakilerin yasağa uyup sokağa çıkmadıkları görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ek genelge sonrası, 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirildi. Manisa'da da semt pazarlarına ve marketlere maskeyle girme zorunluluğu uygulanmaya başlandı. Polis ekipleri, şehrin kalabalık noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Polis, maskesi olmayan ve sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şehzadeler ilçe merkezinde ise 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL

2020-04-04 17:11:00



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