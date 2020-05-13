Başkan Dutlulu çocukları sevindirdi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkan Akhisarlı çocuklara top hediye etti.

Akhisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı ekipler saat 11.00 ile 15.00 arasında şehirdeki tüm parkları ve sokakları gezerek oyun oynayan çocuklara top hediye etti. Bu sürpriz hediyeden dolayı mutlu olduklarını ifade eden çocuklar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

Salgın nedeniyle çocukların bir süredir evlerde kaldığını dile getiren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çocukların bugün 11.00 ile 15.00 saatlerinde yürüme mesafesinde dışarıya çıktıklarını belirtti. Belediye olarak da parklarda gerekli tedbirleri aldıklarını, dezenfeksiyon çalışmalarını yaptıklarını anlatan Besim Dutlulu, “Uzun bir aradan sonra çocuklarımız belli saatler arasında bugün tekrardan dışarı çıkabildi. Biz de onları sevindirelim istedik. Akhisar’da 7’den 70’e tüm halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, alınan sağlık tedbirlerine büyüklerimiz, küçüklerimiz ve gençlerimizin uyması bizleri sevindiriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum, tüm halkımıza sağlıklı günler dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.