Kula’da kısıtlama ihlali yapan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula’da kısıtlama ihlali yapan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip Korona virüs(Covid19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kula’da kısıtlama ihlali yapan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza

Manisa’nın Kula ilçesinde yeni tip Korona virüs(Covid19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 10 kişiye cezai işlem uygulandı.
Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de gerekli tedbirleri alınan yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde Ramazan bayramına denk gelen bu hafta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda kısıtlama kurallarını ihlal eden vatandaşlara da cezai işlem uygulanıyor. Edinilen bilgiye göre, Kula’ya bağlı mahallelerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde denetimleri artıran Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, jandarma bölgesinde 10 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerini tespit etti. Ekiplerce tespit edilen toplam 10 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 8184 sayılı genelge gereği toplamda 31 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahçede alkol alan komşusunu bıçakladı, firar etti Komşular arası bıçaklı kavgayı izleyen başka bir alkollü şahıs tehditler savurarak polise hakaret etti
YEREL HABERLER Bahçede alkol alan komşusunu bıçakladı, firar ...
Uçurtmayı kurtarmaya çalışırken canından oldu
YEREL HABERLER Uçurtmayı kurtarmaya çalışırken canından oldu
Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü
YEREL HABERLER Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma ...
Salihli’de 'Evde kal, hareketsiz kalma' etkinliği
YEREL HABERLER Salihli’de 'Evde kal, hareketsiz kalma' etkinliği
Vali Deniz'den polis ve jandarmaya bayram ziyareti
YEREL HABERLER Vali Deniz'den polis ve jandarmaya bayram ziyareti
2 gündür mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı Dışarıya çıkmak için kapı kilidini tırmalayan kediyi çevredeki vatandaşlar su ve ekmek ile beslemeye çalıştı Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kapatılan mağazada mahsur kalan kedi iş yeri sahibinin gelmesiyle özgürlüğüne kavuştu
YEREL HABERLER 2 gündür mağazada mahsur kalan kedi ...
2 gün boyunca mağazada aç ve susuz kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER 2 gün boyunca mağazada aç ve susuz kalan kedi ...
2 gün boyunca mağazada aç ve susuz kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER 2 gün boyunca mağazada aç ve susuz kalan kedi ...
Manisa'da 3 bin kişiye 4 milyon ceza Manisa Valisi Ahmet Deniz’den polis ve jandarmaya bayram ziyareti Ziyarette konulan Manisa Valisi Ahmet Deniz: "Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı ilk günden itibaren yaklaşık 3 bin vatandaşımıza 4 milyon lira civarında bir para cezası uyguladık" "Bu para cezalarını biz severek ve isteyerek uygulamıyoruz. Genel olarak kurallara şehrimizde uyuluyor"
YEREL HABERLER Manisa'da 3 bin kişiye 4 milyon ceza Manisa Valisi ...
Bayramda çorap ve mendil geleneğini yaşattılar
YEREL HABERLER Bayramda çorap ve mendil geleneğini yaşattılar
Bayram kısıtlamasında polis uygulamaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Bayram kısıtlamasında polis uygulamaları aralıksız ...
Demirci'de sağlıkçılara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Demirci'de sağlıkçılara bayram hediyesi
Bayram şekeri jandarmadan
YEREL HABERLER Bayram şekeri jandarmadan
Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 239 kişiye 313 bin 544 TL ceza
YEREL HABERLER Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 239 ...
Demircili yaşlılara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Demircili yaşlılara bayram hediyesi
AK Parti'de video konferanslı bayramlaşma
YEREL HABERLER AK Parti'de video konferanslı bayramlaşma
Tarım arazisinde yangın
YEREL HABERLER Tarım arazisinde yangın
Maske Dağıtımı Ramazan Bayramında da devam etti
YEREL HABERLER Maske Dağıtımı Ramazan Bayramında da devam etti
Sokağa çıkan Kumçiftlik: Evde otura otura, ayaklarımız şişti
YEREL HABERLER Sokağa çıkan Kumçiftlik: Evde otura otura, ...
Görev başındaki personeli unutmadılar
YEREL HABERLER Görev başındaki personeli unutmadılar
Boş araziye atılan maytap yangın çıkardı
YEREL HABERLER Boş araziye atılan maytap yangın çıkardı
Büyükşehirde bayramlaşma heyecanı
YEREL HABERLER Büyükşehirde bayramlaşma heyecanı
Tren yolunda çıkan ot yangını korkuttu Yük treni itfaiyenin yangını söndürmesinin ardından yoluna devam etti
YEREL HABERLER Tren yolunda çıkan ot yangını korkuttu Yük treni ...
Başkan Kayda, şehitlikleri ziyaret ederek şehit aileleriyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, şehitlikleri ziyaret ederek şehit ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X