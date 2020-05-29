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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

74 gün sonra camilerde ilk namaz

İHA

Manisa'nın ilçelerinde 74 gün sonra ilk cuma namazı cemaatle kılındı. Vatandaşlar kurallara uyarken, pazar yerleri, okul bahçeleri ve parklar vatandaşlarla doldu.

74 gün sonra camilerde ilk namaz

Manisa'nın ilçelerinde 74 gün sonra ilk cuma namazı cemaatle kılındı. Vatandaşlar kurallara uyarken, pazar yerleri, okul bahçeleri ve parklar vatandaşlarla doldu.
Manisa'nın Turgutlu, Akhisar, Kula ve Selendi ilçelerinde cuma namazları yoğun katılımla kılındı.

Turgutlu'da parklar doldu
Korona virüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün Turgutlu'da cami avlularında, yeşil alanlarda kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tüm ülkede olduğu gibi 74 gün sonra toplu halde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak cuma namazı kılındı. Bu kapsamda 16 Mart tarihinde toplu olarak ibadete kapatılan camiler 74 gün sonra kılınan cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı.

Selendililer de açık alaları tercih etti
Selendi’de yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle ibadete kapatılan camiler yaklaşık 2 buçuk ay sonra ilk kez cemaatle namaz kılındı. Seccadeleri olmayan vatandaşların alınmadığı namaz kılınan yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri seccadelerde maskelerini takarak cuma namazını eda etti.
Selendi ilçe merkezinde kapalı pazar yeri, Üç Eylül Okul bahçesi, Fatih Cami bahçesi, Karşıova Mahalle Cami avlusu, İmam Hatip Lisesi okul bahçesi ile Fatih Cami bahçesi olmak üzere toplamda 57 merkezde kılınan Cuma namazı öncesi namaz kılınan yerler yıkanıp dezenfekte yapıldı. Namaza giren vatandaşlara kimlik sorguları yapılırken 65 yaş üstü ile 20 yaş altı gençler alınmadı. Çizgilerin çizilip mesafe kuralının uygulandığı namazda maske takılıp sadece seccade ile namaz kılındı. Karton gibi şeyler içeriye alınmadı. İlçe Kaymakamı Can Atak başta olmak üzere hıfzıssıhha kurulu tarafından namaz kılınacak yerler denetlendi. Vatandaşlar aylar sonra ilk defa Cuma namazı kılmak için namaz kılınacak yerleri boş bırakmazken Cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Akhisar’da 74 gün sonra ilk cuma namazı kılındı
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Cuma namazı camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da kılındı. Akhisar’da bir çok caminin yanından açık alanlarda da vatandaşlar cuma namazını kıldı. Akhisar Gölet Kovalık sahasında da vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinden sosyal mesafe kuralları içerisinde maskeli olarak Cuma namazını kılarken sünnetin kılınmasına izin verilmedi.
Cuma namazı sonrası çıkışında konuşan Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, “İnşallah eski günlerimize geri dönüyoruz Covid19 sıkıntısından ülkece kurtuluyoruz inşallah." derken, cuma namazını kıldıran Akhisar İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu ise şunları söyledi: “Ben bugün çok duygulandım yaklaşık 2 aydır ilk defa Cuma namazı eda ediyorduk camilerimiz kapalıydı. Devletimizin aldığı tedbirler içerisinde virüs salgını da biraz azalınca yeniden cemaatimize kavuştuk, camilerimize kavuştuk. Ben çok duyguluyum bugün katkı gösteren katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu mekanların hazırlanmasında üstün gayret ile uğraşan görevlilerimize, belediye ekiplerimize, emniyet ekiplerimize ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Cuma oldu duyarlılıkları için Akhisarlılara teşekkür ediyorum. Allah’ımız kabul etsin” dedi.

Kula’daki 104 camide cuma namazı heyecanı
Kula’daki camilerde de tedbirler çerçevesinde uzun bir aradan sonra ilk kez cemaatle cuma namazı kılındı.
Kula ve mahallelerinde toplam 104 camide cuma namazı için ibadete başlanıldığını ifade eden Kaymakam Kemal Duru, uzun bir aranın ardından yeniden ibadete erişmenin mutluluk verdiğini ifade etti. Her ne kadar eski cemaatler gibi olmasa da yeniden cemaat oluşturmanın güzel bir duygu verdiğini dile getiren Kaymakam Duru, “Kula’mızda Süleyman Şah Camimizde bizde Cumamızı eda etmiş olduk. Diğer camilerimizde de hakeza aynı şekilde bir sorun olmadı. Kulalılar zaten sosyal mesafesine dikkat ediyor. Maskesini takıyor. Kurallara uyuyor. Bu yüzden de iyi durumdayız.” dedi.
Uzun bir aradan sonra yeniden ibadet edebilmenin duygulandırdığını ifade eden vatandaş Osman Kılavuz, “Bugün hamd etmek ayrı bir güzel, bugün şükretmek ayrı bir güzel, bugün sevgiliyle buluşmak ayrı bir güzel. Rabbim vatanımıza ve milletimize sağlık, sıhhat ve afiyetle nice hayırlı ve bereketli Cumalar nasip eylesin. Uzun bir aradan sonra ibadet etmek gerçekten beni çok duygulandırdı. Kurallara uyduğumuz takdirde kısa sürede yeniden eskiye dönmeyi bekliyoruz.” dedi.

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