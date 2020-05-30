İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

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<br>Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücülerinden biri 135 promil alkollü çıktı.<br>Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. İzmir yönünden Uşak yönüne giden Mehmet P. yönetimindeki 45 AEV 825 plakalı otomobil, D300 karayoluna bağlanmak isteyen H.U. yönetimindeki 64 DC 848 plakalı otomobille çarpıştı. Mehmet P. yönetimindeki otomobil, yaklaşık 100 metre savrulup, şarampolde durdu.<br>İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Mehmet P. ile diğer araçtaki E.A. hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.<br>Yapılan kontrollerde sürücülerden H.U.'nun 135 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN <br>2020-05-30 07:49:47<br>

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